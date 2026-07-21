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Buenas valoraciones
Nike Air Max 95 By You Zapatillas personalizables - Hombre - Multicolor/Multicolor/Multicolor/Multicolor

Nike Air Max 95 By You

Zapatillas personalizables - Hombre

209,99 €
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Rinde homenaje al gran atractivo de la ropa de trabajo con una innovadora versión de las Nike Air Max 95 By You. Los materiales funcionales, como el tejido de sarga y la piel pulida, son resistentes y duraderos, y un claro guiño al estilo de las pasarelas. Los detalles perfectamente sutiles, como las costuras en contraste y las capas degradadas, aportan un nuevo nivel de intensidad a un favorito de siempre.


  • Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor/Multicolor
  • Modelo: DM1182-991

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

WORK IN PROGRESS.

Rinde homenaje al gran atractivo de la ropa de trabajo con una innovadora versión de las Nike Air Max 95 By You. Los materiales funcionales, como el tejido de sarga y la piel pulida, son resistentes y duraderos, y un claro guiño al estilo de las pasarelas. Los detalles perfectamente sutiles, como las costuras en contraste y las capas degradadas, aportan un nuevo nivel de intensidad a un favorito de siempre.

Vuelta al trabajo

El mundo de la ropa de trabajo se combina con un estilo inspirado en los 2000 gracias a materiales resistentes, como el tejido de sarga pulido con un leve brillo o la piel clásica para las icónicas capas.

Un ejemplo de sutileza

Acércate para apreciar los distintos tonos e intensidades de colores que se han diseñado para estas zapatillas. Las costuras en contraste opcionales ofrecen a los diseñadores principiantes y a los más profesionales la oportunidad de mostrar su estilo propio.

Orgullo inconfundible

Añade un mensaje personalizado con hasta tres caracteres en cada talón o mantén el logotipo "Air" original.

Más ventajas

  • AM95 inspirado en los componentes del cuerpo humano y en su exquisita integración de forma y función.
  • Amortiguación Nike Air visible, originalmente diseñada para el running, para ofrecer comodidad durante todo el día.
  • Sistema de cordones original que aporta un toque innovador a los cordones tradicionales, por lo que resulta fácil de poner y quitar y permite personalizar el ajuste.
  • Mediasuela de espuma con ranuras flexibles que ofrece comodidad y una gran libertad de movimiento.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor/Multicolor
  • Modelo: DM1182-991

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (16)

4.9 estrellas

  • KG custom 96s

    keving318764108

    I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire

  • Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c

    Awesome shoe pattern is awesome

  • SimmH550387323

    I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options

Nike Air Max 95 By You Zapatillas personalizables - Hombre

Nike Air Max 95 By You

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Más información

    Este producto es personalizado. Los pedidos de productos personalizados no se pueden cancelar pasados 15 minutos y no se pueden devolver a menos que el artículo sea defectuoso.

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