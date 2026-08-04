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Nike Air Max 90 Zapatillas - Hombre - Blanco/Aurora Blue/Blanco

Nike Air Max 90

Zapatillas - Hombre

159,99 €
Nike Air Max 90 Zapatillas - Hombre - Blanco/Aurora Blue/Blanco
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Las Air Max 90 se mantienen fieles a sus orígenes en el running con la icónica suela tipo gofre y combinan revestimientos cosidos con detalles texturizados para ofrecer el look de los 90 que más te gusta. Cuentan con un acabado de colores fáciles de combinar y amortiguación Air visible que añade comodidad en cada pisada.


  • Color mostrado: Blanco/Aurora Blue/Blanco
  • Modelo: IZ2746-100

Nike Air Max 90

159,99 €

Las Air Max 90 se mantienen fieles a sus orígenes en el running con la icónica suela tipo gofre y combinan revestimientos cosidos con detalles texturizados para ofrecer el look de los 90 que más te gusta. Cuentan con un acabado de colores fáciles de combinar y amortiguación Air visible que añade comodidad en cada pisada.

Ventajas

  • Parte superior de piel auténtica y sintética con revestimientos sintéticos que crea un look a capas atemporal.
  • Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.
  • Suela exterior de goma tipo gofre para proporcionar una tracción duradera y un look retro.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Blanco/Aurora Blue/Blanco
  • Modelo: IZ2746-100

Envíos y devoluciones

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Evaluaciones (2)

4.5 estrellas

  • JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae

    Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .

  • Love them

    rogerl829011514

    Love them de kleur alles is top alleen 1 min punt voor het geld zou de afwerking iets beter kunnen maar daar lopen ze niet minder om top schoen

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