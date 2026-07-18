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Buenas valoraciones
Nike Air Max 90 Premium Zapatillas - Hombre - Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust

Nike Air Max 90 Premium

Zapatillas - Hombre

149,99 €
Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
Phantom/Crema II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Negro/Iron Grey/Cool Grey/Negro
Light Smoke Grey/Smoke Grey/Volt/Iron Grey
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Las Air Max 90 se mantienen fieles a sus orígenes en el running con la icónica suela tipo gofre y combinan revestimientos cosidos con detalles texturizados para ofrecer el look de los 90 que más te gusta. Cuentan con un acabado de colores fáciles de combinar y amortiguación Air visible que añade comodidad en cada pisada.


  • Color mostrado: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Modelo: IM5759-100

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €

Las Air Max 90 se mantienen fieles a sus orígenes en el running con la icónica suela tipo gofre y combinan revestimientos cosidos con detalles texturizados para ofrecer el look de los 90 que más te gusta. Cuentan con un acabado de colores fáciles de combinar y amortiguación Air visible que añade comodidad en cada pisada.

Ventajas

  • Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.
  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • Suela exterior de goma tipo gofre para proporcionar una tracción duradera y un look retro.

Detalles del producto

  • Zona del cuello de perfil bajo
  • Mediasuela de espuma
  • Color mostrado: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Modelo: IM5759-100

Envíos y devoluciones

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Evaluaciones (21)

4.8 estrellas

  • MaryP12913563

    Its nice so comfortable to wear...hope that have color navy blue combination color

  • Annamária735089855

    Jó minőségű, jó méretű. Kényelmes.

  • faridal4247322

    Pour un cadeau , trop belles. Le beige est discret , on peut facilement les mettre avec un costume . Le beige est très beau , beau design . Je recommande

Nike Air Max 90 Premium Zapatillas - Hombre

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