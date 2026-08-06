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Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Zapatillas - Hombre - Negro/Gamma Blue/Ice/Chrome

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

Zapatillas - Hombre

149,99 €
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Las Air Max 90 se mantienen fieles a sus orígenes en el running con la icónica suela tipo gofre y combinan revestimientos cosidos con detalles texturizados para ofrecer el look de los 90 que más te gusta. Además de contar con un acabado de detalles metálicos y con forma de escorpión que le dan un toque (o picadura) especial, la amortiguación visible añade comodidad en cada pisada.


  • Color mostrado: Negro/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Modelo: IQ9438-001

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

149,99 €

Las Air Max 90 se mantienen fieles a sus orígenes en el running con la icónica suela tipo gofre y combinan revestimientos cosidos con detalles texturizados para ofrecer el look de los 90 que más te gusta. Además de contar con un acabado de detalles metálicos y con forma de escorpión que le dan un toque (o picadura) especial, la amortiguación visible añade comodidad en cada pisada.

Ventajas

  • Parte superior de piel sintética y auténtica con revestimientos sintéticos que crea un look a capas atemporal.
  • Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.
  • Suela exterior de goma tipo gofre para proporcionar una tracción duradera y un look retro.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Negro/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Modelo: IQ9438-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (8)

4.9 estrellas

  • Happy customer.

    Oneal557477304

    Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.

  • AM90´s premium scorpion edition rockt!

    MichaelP884435975

    nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium

  • Super kwaliteit wat je gewend bent van Nikes

    Brian316417580

    Snel geleverd en echt een mooi paar schoenen mijn zoon vind dat ook die heeft namelijk dezelfde

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Zapatillas - Hombre

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