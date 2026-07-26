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Buenas valoraciones
Air Max 90 LTR Zapatillas - Hombre - Negro/Negro/Negro

Air Max 90 LTR

Zapatillas - Hombre

149,99 €
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Las Nike Air Max 90 LTR se mantienen fieles a sus raíces de running originales con la icónica suela exterior tipo gofre, revestimientos cosidos de piel suave y las clásicas placas de TPU con detalles de color. La parte superior monocromática proporciona opciones de estilo versátiles, y la amortiguación Max Air añade comodidad a cada pisada.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro
  • Modelo: CZ5594-001

Air Max 90 LTR

149,99 €

RINDE HOMENAJE AL BIG AIR.

Las Nike Air Max 90 LTR se mantienen fieles a sus raíces de running originales con la icónica suela exterior tipo gofre, revestimientos cosidos de piel suave y las clásicas placas de TPU con detalles de color. La parte superior monocromática proporciona opciones de estilo versátiles, y la amortiguación Max Air añade comodidad a cada pisada.

Ventajas

  • Diseñada originalmente para el running, la unidad Max Air del talón añade una amortiguación increíble.
  • Diseño de perfil bajo que se combina con una zona del tobillo acolchada para ofrecer un look elegante, suave y cómodo.
  • Suela exterior de goma con diseño tipo gofre para un look clásico y una mayor tracción y durabilidad.
  • Revestimientos cosidos de piel y detalles de TPU para aportar durabilidad, comodidad y ofrecer el icónico look de los 90 que estás buscando.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma para una amortiguación duradera
  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro
  • Modelo: CZ5594-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (259)

4.6 estrellas

  • jennifer529425219

    Très satisfait de ces chaussures Nike air Max 90 blanche . Le rendu est top et confortable

  • Top

    ALFONSS814109966

    Ik heb reeds enkele jaren deze schoen telkens besteld,en voel mij er zeer goed bij.

  • Nike Air Max 90

    Kruno862054152

    Tolle Abwicklung und schnelle Lieferung und toller Schuh.

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