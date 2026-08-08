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Buenas valoraciones
Nike Air Max 90 Drift Zapatillas - Hombre - Vast Grey/Blanco/Negro/Pencil Point

Nike Air Max 90 Drift

Zapatillas - Hombre

30 % de descuento
Vast Grey/Blanco/Negro/Pencil Point
Negro/Dark Stucco/Reflect Silver/Wolf Grey
Dark Obsidian/Psychic Blue/Blanco
Light Bone/Neutral Olive/Negro/Off White
Negro/Negro/Negro
Pure Platinum/Carmesí brillante/Negro
Parachute Beige/Negro/Summit White/Caqui claro
Negro/Dusty Cactus/Anthracite
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Las Air Max 90 Drift añaden una opción duradera perfecta a tu colección de zapatillas. Las diferentes texturas, como el resistente tejido antidesgarro, la goma y la piel sintética, aportan un look a capas. Además, la amortiguación Max Air y la suela exterior tipo gofre ofrecen comodidad tanto en las calles como en los caminos.


  • Color mostrado: Vast Grey/Blanco/Negro/Pencil Point
  • Modelo: IO1908-078

Nike Air Max 90 Drift

30 % de descuento

Las Air Max 90 Drift añaden una opción duradera perfecta a tu colección de zapatillas. Las diferentes texturas, como el resistente tejido antidesgarro, la goma y la piel sintética, aportan un look a capas. Además, la amortiguación Max Air y la suela exterior tipo gofre ofrecen comodidad tanto en las calles como en los caminos.

Ventajas

  • Parte superior de piel sintética, tejido antidesgarro y goma para un look a capas diseñado para durar.
  • Mediasuela de espuma y unidad Max Air en el talón para una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma tipo gofre que añade tracción duradera y estilo clásico.

Detalles del producto

  • Zona del tobillo acolchada
  • Espuma en la planta del pie
  • Color mostrado: Vast Grey/Blanco/Negro/Pencil Point
  • Modelo: IO1908-078

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (69)

4.4 estrellas

  • Comfortable sneakers

    AndrewG136657129

    Very comfortable,highly recommend

  • To good to be true!

    Sebastian840460051

    Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.

  • marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33

    Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety

Nike Air Max 90 Drift Zapatillas - Hombre

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