Nike Air Max 90 By You
Zapatillas personalizables - Hombre
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Tanto si quieres un look monocromático como uno deportivo con estilo, las AM90 pueden con todo. Personaliza cada parte, desde los colores hasta los materiales, para obtener un diseño con todo tu estilo.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: HQ3691-900
Nike Air Max 90 By You
Tanto si quieres un look monocromático como uno deportivo con estilo, las AM90 pueden con todo. Personaliza cada parte, desde los colores hasta los materiales, para obtener un diseño con todo tu estilo.
Elige la base
Elige entre piel por toda la zapatilla o una mezcla de piel y malla para conseguir un look a capas. Sea como sea, la parte superior será cómoda y duradera.
Dale color
Cuando se trata del color, tienes varias opciones. Apuesta por un diseño deportivo clásico o toques de color de temporada.
Dales tu toque personal
¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Personaliza tus zapatillas con hasta 8 caracteres en la parte superior de la lengüeta.
Más ventajas
- Amortiguación Air visible, diseñada originalmente para el running, para ofrecer comodidad debajo de los pies.
- La suela exterior de goma tipo gofre proporciona tracción duradera y estilo tradicional.
Detalles del producto
- Nuestra comunidad de Members es única y sus zapatillas también. Cada par se confecciona a mano, de uno en uno. Lo bueno se hace esperar.
- Haz las zapatillas verdaderamente tuyas con una inscripción personalizable. Además, tu nombre aparece en la caja.
- Con nuestro 3D builder verás cómo tu creación cobra vida mientras experimentas con todo tipo de opciones de diseño.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: HQ3691-900
Air Max 90
Los 90 supusieron un punto de inflexión en la cultura, el arte, la música, la moda y las zapatillas. Las Air Max estaban a la vanguardia del movimiento. Con una amortiguación Air aún más expuesta y un llamativo e innovador color apodado cariñosamente "infrarrojo", su diseño revolucionario dio vida propia a los primeros años de la década de los 90. Las Air Max ya no eran solo unas zapatillas de running, sino que se consolidaron como una piedra angular de la moda urbana.
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Nike Air Max 90 By You
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