Nike Air Max 90 By You Zapatillas personalizables - Hombre

Nike Air Max 90 By You

169,99 €

Tanto si quieres un look monocromático como uno deportivo con estilo, las AM90 pueden con todo. Personaliza cada parte, desde los colores hasta los materiales, para obtener un diseño con todo tu estilo.

Elige la base

Elige entre piel por toda la zapatilla o una mezcla de piel y malla para conseguir un look a capas. Sea como sea, la parte superior será cómoda y duradera.

Dale color

Cuando se trata del color, tienes varias opciones. Apuesta por un diseño deportivo clásico o toques de color de temporada.

Dales tu toque personal

¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Personaliza tus zapatillas con hasta 8 caracteres en la parte superior de la lengüeta.