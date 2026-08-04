Nike Air Max 270 Zapatillas - Bebé e infantil

Nike Air Max 270

79,99 €

LA CLAVE ESTÁ EN EL AIR.

La clave de las Nike Air Max 270 está en la unidad Air para los pies de los pequeños. Los más pequeños tendrán una visión de 270 grados de la amortiguación Air desde los laterales hasta la parte posterior. Además, estas zapatillas para el día a día son cómodas para todas sus aventuras diarias.

Ligereza y transpirabilidad

Tejido que proporciona un ajuste transpirable y estructurado en la parte superior del pie.

Homenaje al Air

La unidad Max Air 270 permite ver que los más pequeños vean la unidad Air en un campo de visión de 270 grados. La espuma suave ofrece una amortiguación duradera.

Movimiento natural

Las ranuras de la suela de goma aumentan la flexibilidad de las zapatillas para que cada paso sea natural.