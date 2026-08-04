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Buenas valoraciones
Nike Air Max 270 Zapatillas - Bebé e infantil - Blanco/Light Smoke Grey/Pink Foam

Nike Air Max 270

Zapatillas - Bebé e infantil

79,99 €
Blanco/Light Smoke Grey/Pink Foam
Negro/Anthracite/Blanco
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La clave de las Nike Air Max 270 está en la unidad Air para los pies de los pequeños. Los más pequeños tendrán una visión de 270 grados de la amortiguación Air desde los laterales hasta la parte posterior. Además, estas zapatillas para el día a día son cómodas para todas sus aventuras diarias.


  • Color mostrado: Blanco/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Modelo: DD1646-122

Nike Air Max 270

79,99 €

LA CLAVE ESTÁ EN EL AIR.

La clave de las Nike Air Max 270 está en la unidad Air para los pies de los pequeños. Los más pequeños tendrán una visión de 270 grados de la amortiguación Air desde los laterales hasta la parte posterior. Además, estas zapatillas para el día a día son cómodas para todas sus aventuras diarias.

Ligereza y transpirabilidad

Tejido que proporciona un ajuste transpirable y estructurado en la parte superior del pie.

Homenaje al Air

La unidad Max Air 270 permite ver que los más pequeños vean la unidad Air en un campo de visión de 270 grados. La espuma suave ofrece una amortiguación duradera.

Movimiento natural

Las ranuras de la suela de goma aumentan la flexibilidad de las zapatillas para que cada paso sea natural.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Blanco/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Modelo: DD1646-122

Talla y ajuste

    • El producto es ajustado; te recomendamos pedir media talla más de la habitual
  • Guía de tallas

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Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (42)

4.5 estrellas

  • Sneakers for my 4 year old son

    MiguelC824164954

    Fun love the colors looks great on my son

  • Top

    bianca690386634

    Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie

  • The perfect fit

    Troy12515518

    Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike

Nike Air Max 270 Zapatillas - Bebé e infantil

Nike Air Max 270

79,99 €

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Item 3 of 7

Descubre las zapatillas Nike Air Max 270 para bebé e infantil

Ligereza y transpirabilidad

El tejido proporciona un ajuste transpirable y estructurado en la parte de arriba del pie.

Homenaje al Air

La unidad Max Air 270 permite a los más pequeños ver la unidad Air en un campo de visión de 270 grados. Además, la espuma suave les ofrece una amortiguación duradera.

Movimiento natural

Las ranuras de la suela de goma aumentan la flexibilidad para que cada paso sea natural.