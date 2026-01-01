Nike Air Max 270 By You
Zapatillas - Hombre
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Esta versión personalizable de las primeras Air Max para el día a día de Nike te ofrece estilo, comodidad y una gran actitud. El diseño se inspira en los iconos Air Max, destacando la mayor innovación de Nike con su gran ventana y tu elección de colores.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: IQ8027-900
Nike Air Max 270 By You
Esta versión personalizable de las primeras Air Max para el día a día de Nike te ofrece estilo, comodidad y una gran actitud. El diseño se inspira en los iconos Air Max, destacando la mayor innovación de Nike con su gran ventana y tu elección de colores.
¿Cuál es tu base?
Empieza por la parte superior de piel y tela. Elige entre una amplia gama de colores y personaliza los logotipos Swoosh y las presillas posteriores.
Dale color
Colores neutros impecables, metalizados elegantes, clásicos deportivos o de todo un poco. ¿Qué vas a crear?
Exprésate
¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Puedes añadir hasta tres caracteres en las presillas posteriores para personalizarlas. Además, tu nombre aparece en la caja.
Más ventajas
- Unidad Max Air 270 para proporcionar amortiguación durante todo el día.
- Los tejidos de la parte superior ofrecen una mayor ligereza y ventilación.
- Mediasuela de espuma para una mayor suavidad y comodidad.
- Funda interior elástica y confección de botín para crear un ajuste personalizable.
- Suela exterior de goma para una mayor tracción y durabilidad.
Detalles del producto
- Detalles de malla
- Mediasuela de dos piezas
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: IQ8027-900
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Nike Air Max 270 By You
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