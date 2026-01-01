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Nike Air Max 270 By You Zapatillas - Hombre - Multicolor/Multicolor

Nike Air Max 270 By You

Zapatillas - Hombre

179,99 €
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Esta versión personalizable de las primeras Air Max para el día a día de Nike te ofrece estilo, comodidad y una gran actitud. El diseño se inspira en los iconos Air Max, destacando la mayor innovación de Nike con su gran ventana y tu elección de colores.


  • Color mostrado: Multicolor/Multicolor
  • Modelo: IQ8027-900

Nike Air Max 270 By You

179,99 €

Esta versión personalizable de las primeras Air Max para el día a día de Nike te ofrece estilo, comodidad y una gran actitud. El diseño se inspira en los iconos Air Max, destacando la mayor innovación de Nike con su gran ventana y tu elección de colores.

¿Cuál es tu base?

Empieza por la parte superior de piel y tela. Elige entre una amplia gama de colores y personaliza los logotipos Swoosh y las presillas posteriores.

Dale color

Colores neutros impecables, metalizados elegantes, clásicos deportivos o de todo un poco. ¿Qué vas a crear?

Exprésate

¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Puedes añadir hasta tres caracteres en las presillas posteriores para personalizarlas. Además, tu nombre aparece en la caja.

Más ventajas

  • Unidad Max Air 270 para proporcionar amortiguación durante todo el día.
  • Los tejidos de la parte superior ofrecen una mayor ligereza y ventilación.
  • Mediasuela de espuma para una mayor suavidad y comodidad.
  • Funda interior elástica y confección de botín para crear un ajuste personalizable.
  • Suela exterior de goma para una mayor tracción y durabilidad.

Detalles del producto

  • Detalles de malla
  • Mediasuela de dos piezas
  • Color mostrado: Multicolor/Multicolor
  • Modelo: IQ8027-900

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    Nike Air Max 270 By You Zapatillas - Hombre

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