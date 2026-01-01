Nike Air Max 1 By You
Zapatillas personalizables - Hombre
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Las Nike Air Max 1 By You renuevan la leyenda de unas zapatillas que han sido las reinas indiscutibles desde el 87. El diseño a capas es el lienzo perfecto para experimentar con tus combinaciones de colores favoritas. Además, hay disponible una gran variedad de opciones de suela exterior y mensajes personalizables que puedes mezclar y combinar a tu gusto para crear un look que exprese tu personalidad.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Modelo: HQ3714-900
Nike Air Max 1 By You
Las Nike Air Max 1 By You renuevan la leyenda de unas zapatillas que han sido las reinas indiscutibles desde el 87. El diseño a capas es el lienzo perfecto para experimentar con tus combinaciones de colores favoritas. Además, hay disponible una gran variedad de opciones de suela exterior y mensajes personalizables que puedes mezclar y combinar a tu gusto para crear un look que exprese tu personalidad.
Elige la base
Las opciones de suela exterior de goma son: de color liso, de goma y translúcidas. Tú eliges si destacan o pasan desapercibidas.
Dale color
Resalta la parte superior con colores de contraste o crea un diseño sutil con tonos más neutros.
Dales tu toque personal
Mantén el logotipo "AIR" original en la presilla trasera o añade un mensaje personalizado de hasta 3 caracteres.
Más ventajas
- Parte superior suave que adquiere un toque vintage con el uso.
- Unidad Max Air visible en el talón para ofrecer amortiguación y ligereza.
- Suela exterior de goma tipo gofre para ofrecer tracción duradera y estilo clásico.
Detalles del producto
- Nuestra comunidad de Members es única y sus zapatillas también. Cada par se confecciona a mano, de uno en uno. Lo bueno se hace esperar.
- ¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Haz las zapatillas verdaderamente tuyas con una inscripción personalizable. Además, tu nombre aparece en la caja.
- Con nuestro 3D builder verás cómo tu creación cobra vida mientras experimentas con todo tipo de opciones de diseño.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Modelo: HQ3714-900
Air Max 1
Las Air Max 1 empezaron siendo unas zapatillas de running, sí, pero no hay quien pare la innovación. Adoptadas por la cultura del hiphop, estas zapatillas con una controvertida unidad Air expuesta se podían encontrar en cualquier parte, desde el centro de Brooklyn hasta las calles de Londres. Su diseño vanguardista y sus llamativas combinaciones de colores se homenajean año tras año.
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Nike Air Max 1 By You
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