Nike Air Max 1 By You Zapatillas personalizables - Hombre

Nike Air Max 1 By You

169,99 €

Las Nike Air Max 1 By You renuevan la leyenda de unas zapatillas que han sido las reinas indiscutibles desde el 87. El diseño a capas es el lienzo perfecto para experimentar con tus combinaciones de colores favoritas. Además, hay disponible una gran variedad de opciones de suela exterior y mensajes personalizables que puedes mezclar y combinar a tu gusto para crear un look que exprese tu personalidad.

Elige la base

Las opciones de suela exterior de goma son: de color liso, de goma y translúcidas. Tú eliges si destacan o pasan desapercibidas.

Dale color

Resalta la parte superior con colores de contraste o crea un diseño sutil con tonos más neutros.

Dales tu toque personal

Mantén el logotipo "AIR" original en la presilla trasera o añade un mensaje personalizado de hasta 3 caracteres.