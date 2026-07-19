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Buenas valoraciones
Air Jordan Skyline Low LE Zapatillas - Hombre - Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Air Jordan Skyline Low LE

Zapatillas - Hombre

99,99 €
Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
Sail/Light Orewood Brown/Muslin/Fauna Brown
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Las Skyline Low son unas zapatillas de perfil bajo inspiradas en el estilo clásico de Jordan que trasladan el legado del baloncesto de la cancha a tu día a día. Tiene los detalles familiares que conoces y te encantan, como el estampado de marca en el talón y un diseño Swoosh cosido, junto con la tecnología Air encapsulada en el talón y una combinación duradera de materiales que quedan bien con cualquier estilo.


  • Color mostrado: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Modelo: IQ6425-100

Air Jordan Skyline Low LE

99,99 €

Las Skyline Low son unas zapatillas de perfil bajo inspiradas en el estilo clásico de Jordan que trasladan el legado del baloncesto de la cancha a tu día a día. Tiene los detalles familiares que conoces y te encantan, como el estampado de marca en el talón y un diseño Swoosh cosido, junto con la tecnología Air encapsulada en el talón y una combinación duradera de materiales que quedan bien con cualquier estilo.

Ventajas

  • Parte superior que combina piel sintética y auténtica con ante para unas zapatillas duraderas y sólidas.
  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Modelo: IQ6425-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (26)

4.3 estrellas

  • Schlichter Schuh für den Alltag

    SilkeD2882845

    Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.

  • Quality problems

    jingliang497443035

    Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!

  • Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c

    J’aime bien en plus c’est ma taille

Air Jordan Skyline Low LE Zapatillas - Hombre

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