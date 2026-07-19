Air Jordan Skyline Low LE Zapatillas - Hombre

Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Las Skyline Low son unas zapatillas de perfil bajo inspiradas en el estilo clásico de Jordan que trasladan el legado del baloncesto de la cancha a tu día a día. Tiene los detalles familiares que conoces y te encantan, como el estampado de marca en el talón y un diseño Swoosh cosido, junto con la tecnología Air encapsulada en el talón y una combinación duradera de materiales que quedan bien con cualquier estilo.
Air Jordan Skyline Low LE
Las Skyline Low son unas zapatillas de perfil bajo inspiradas en el estilo clásico de Jordan que trasladan el legado del baloncesto de la cancha a tu día a día. Tiene los detalles familiares que conoces y te encantan, como el estampado de marca en el talón y un diseño Swoosh cosido, junto con la tecnología Air encapsulada en el talón y una combinación duradera de materiales que quedan bien con cualquier estilo.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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4.3 estrellas
Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Quality problems
jingliang497443035
Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!
Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c
J’aime bien en plus c’est ma taille
Air Jordan Skyline Low LE