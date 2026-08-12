Air Jordan Sixty Plus Low Zapatillas - Niño/a

Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Las Sixty Plus vuelven con un diseño de caña baja, combinando las cinco Jordan clásicas que MJ usó durante sus cinco partidos en los que anotó más de 60 puntos. El resultado es una zapatilla que trasmite grandeza a través de detalles icónicos y rinde homenaje al legado del mejor jugador de todos los tiempos.
Air Jordan Sixty Plus Low
Las Sixty Plus vuelven con un diseño de caña baja, combinando las cinco Jordan clásicas que MJ usó durante sus cinco partidos en los que anotó más de 60 puntos. El resultado es una zapatilla que trasmite grandeza a través de detalles icónicos y rinde homenaje al legado del mejor jugador de todos los tiempos.
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4.7 estrellas
Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Great job Nike.
DanielG840640659
My son loves them and he says they feel great!
Style meets comfort
L. Bo
The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Air Jordan Sixty Plus Low