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Buenas valoraciones
Air Jordan Sixty Plus Low Zapatillas - Niño/a - University Blue/Obsidian/Blanco

Air Jordan Sixty Plus Low

Zapatillas - Niño/a

30 % de descuento
University Blue/Obsidian/Blanco
Sail/Negro/Reflect Silver/Fire Red
Blanco/Negro/Pure Platinum
Negro/Dark Smoke Grey
Blanco/True Blue/Varsity Red
Phantom/Palomino/Negro/University Red
Blanco/Tour Yellow/Negro
Negro/Blanco/Gym Red
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Las Sixty Plus vuelven con un diseño de caña baja, combinando las cinco Jordan clásicas que MJ usó durante sus cinco partidos en los que anotó más de 60 puntos. El resultado es una zapatilla que trasmite grandeza a través de detalles icónicos y rinde homenaje al legado del mejor jugador de todos los tiempos.


  • Color mostrado: University Blue/Obsidian/Blanco
  • Modelo: IO1866-400

Air Jordan Sixty Plus Low

30 % de descuento

Las Sixty Plus vuelven con un diseño de caña baja, combinando las cinco Jordan clásicas que MJ usó durante sus cinco partidos en los que anotó más de 60 puntos. El resultado es una zapatilla que trasmite grandeza a través de detalles icónicos y rinde homenaje al legado del mejor jugador de todos los tiempos.

Ventajas

  • Piel sintética y auténtica en la parte superior para ofrecer durabilidad y estructura.
  • Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.
  • Suela exterior de goma para ofrecer tracción duradera.

Detalles del producto

  • Cordones clásicos
  • Color mostrado: University Blue/Obsidian/Blanco
  • Modelo: IO1866-400

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (20)

4.7 estrellas

  • Great shoes from the GOAT

    Sonny300123547

    I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.

  • Great job Nike.

    DanielG840640659

    My son loves them and he says they feel great!

  • Style meets comfort

    L. Bo

    The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan Sixty Plus Low Zapatillas - Niño/a

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