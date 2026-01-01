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Air Jordan OG Zapatillas - Mujer - Caqui claro/Neutral Olive/Sail/Oro metalizado

Air Jordan OG

Zapatillas - Mujer

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Diseñadas para las jugadoras de baloncesto e inspiradas en el legado de MJ, las Air Jordan OG están listas para su lanzamiento. Cuentan con materiales duraderos, una mediasuela esculpida y un exclusivo patrón de tracción segmentado, además de la ligera amortiguación Air que tanto te gusta.


  • Color mostrado: Caqui claro/Neutral Olive/Sail/Oro metalizado
  • Modelo: IR2010-229

Air Jordan OG

30 % de descuento

Diseñadas para las jugadoras de baloncesto e inspiradas en el legado de MJ, las Air Jordan OG están listas para su lanzamiento. Cuentan con materiales duraderos, una mediasuela esculpida y un exclusivo patrón de tracción segmentado, además de la ligera amortiguación Air que tanto te gusta.

Ventajas

Amortiguación Air Zoom para una sensación de máxima respuesta.

Detalles del producto

  • Parte superior de piel
  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Zona del tobillo de perfil medio
  • Color mostrado: Caqui claro/Neutral Olive/Sail/Oro metalizado
  • Modelo: IR2010-229

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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