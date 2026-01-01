Air Jordan OG
Zapatillas - Mujer
Diseñadas para las jugadoras de baloncesto e inspiradas en el legado de MJ, las Air Jordan OG están listas para su lanzamiento. Cuentan con materiales duraderos, una mediasuela esculpida y un exclusivo patrón de tracción segmentado, además de la ligera amortiguación Air que tanto te gusta.
- Color mostrado: Caqui claro/Neutral Olive/Sail/Oro metalizado
- Modelo: IR2010-229
Air Jordan OG
Diseñadas para las jugadoras de baloncesto e inspiradas en el legado de MJ, las Air Jordan OG están listas para su lanzamiento. Cuentan con materiales duraderos, una mediasuela esculpida y un exclusivo patrón de tracción segmentado, además de la ligera amortiguación Air que tanto te gusta.
Ventajas
Amortiguación Air Zoom para una sensación de máxima respuesta.
Detalles del producto
- Parte superior de piel
- Mediasuela de espuma
- Suela exterior de goma
- Zona del tobillo de perfil medio
- Color mostrado: Caqui claro/Neutral Olive/Sail/Oro metalizado
- Modelo: IR2010-229
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Air Jordan OG.
Air Jordan OG