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Air Jordan MVP 92 Zapatillas - Niño/a - Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Air Jordan MVP 92

Zapatillas - Niño/a

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¿Cómo se mejoran las AJ7? Reinventándolas con un diseño de perfil bajo. Hemos partido de la parte superior a capas y la icónica mediasuela que convirtió el modelo original en un clásico instantáneo. A continuación, hemos añadido detalles de tela y una zona del tobillo acolchada de perfil bajo para crear un look innovador.


  • Color mostrado: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Modelo: IO3384-012

Air Jordan MVP 92

30 % de descuento

¿Cómo se mejoran las AJ7? Reinventándolas con un diseño de perfil bajo. Hemos partido de la parte superior a capas y la icónica mediasuela que convirtió el modelo original en un clásico instantáneo. A continuación, hemos añadido detalles de tela y una zona del tobillo acolchada de perfil bajo para crear un look innovador.

Ventajas

  • Piel sintética y auténtica en la parte superior para una mayor durabilidad y estructura.
  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • Mediasuela de espuma que ofrece una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma para proporcionar una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Cordones clásicos
  • Presilla en el talón
  • Mediasuela de espuma
  • Color mostrado: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Modelo: IO3384-012

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

2.3 estrellas

  • Completely misleading photo

    James407838635

    The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.

  • PaolaC927526676

    Excelente *********************************************************************************

  • Colour doesn't match image

    keithG183421730

    Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter

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