Air Jordan MVP 92 Zapatillas - Niño/a

Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
¿Cómo se mejoran las AJ7? Reinventándolas con un diseño de perfil bajo. Hemos partido de la parte superior a capas y la icónica mediasuela que convirtió el modelo original en un clásico instantáneo. A continuación, hemos añadido detalles de tela y una zona del tobillo acolchada de perfil bajo para crear un look innovador.
Air Jordan MVP 92
¿Cómo se mejoran las AJ7? Reinventándolas con un diseño de perfil bajo. Hemos partido de la parte superior a capas y la icónica mediasuela que convirtió el modelo original en un clásico instantáneo. A continuación, hemos añadido detalles de tela y una zona del tobillo acolchada de perfil bajo para crear un look innovador.
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2.3 estrellas
Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
PaolaC927526676
Excelente *********************************************************************************
Colour doesn't match image
keithG183421730
Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter
Air Jordan MVP 92