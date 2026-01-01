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Air Jordan MVP 92 Zapatillas - Hombre - Taxi/Negro/Blanco/University Red

Air Jordan MVP 92

Zapatillas - Hombre

30 % de descuento
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¿Cómo se mejoran las AJ7? Reinventándolas con un diseño de perfil bajo. Hemos partido de la parte superior a capas y la icónica mediasuela que convirtió el modelo original en un clásico instantáneo. A continuación, hemos añadido detalles de tela y una zona del tobillo acolchada de perfil bajo para crear un look innovador.


  • Color mostrado: Taxi/Negro/Blanco/University Red
  • Modelo: IO7437-705

Air Jordan MVP 92

30 % de descuento

¿Cómo se mejoran las AJ7? Reinventándolas con un diseño de perfil bajo. Hemos partido de la parte superior a capas y la icónica mediasuela que convirtió el modelo original en un clásico instantáneo. A continuación, hemos añadido detalles de tela y una zona del tobillo acolchada de perfil bajo para crear un look innovador.

Ventajas

Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.

Detalles del producto

  • Parte superior de piel y piel sintética
  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Taxi/Negro/Blanco/University Red
  • Modelo: IO7437-705

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    Air Jordan MVP 92 Zapatillas - Hombre

    Air Jordan MVP 92

    30 % de descuento

    Completa el look