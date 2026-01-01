Air Jordan MVP 92
Zapatillas - Hombre
¿Cómo se mejoran las AJ7? Reinventándolas con un diseño de perfil bajo. Hemos partido de la parte superior a capas y la icónica mediasuela que convirtió el modelo original en un clásico instantáneo. A continuación, hemos añadido detalles de tela y una zona del tobillo acolchada de perfil bajo para crear un look innovador.
- Color mostrado: Taxi/Negro/Blanco/University Red
- Modelo: IO7437-705
Air Jordan MVP 92
¿Cómo se mejoran las AJ7? Reinventándolas con un diseño de perfil bajo. Hemos partido de la parte superior a capas y la icónica mediasuela que convirtió el modelo original en un clásico instantáneo. A continuación, hemos añadido detalles de tela y una zona del tobillo acolchada de perfil bajo para crear un look innovador.
Ventajas
Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
Detalles del producto
- Parte superior de piel y piel sintética
- Mediasuela de espuma
- Suela exterior de goma
- Color mostrado: Taxi/Negro/Blanco/University Red
- Modelo: IO7437-705
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Air Jordan MVP 92