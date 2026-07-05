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Air Jordan 85 Camiseta con estampado - Hombre - Varsity Maize/Lucky Green

Air Jordan 85

Camiseta con estampado - Hombre

39,99 €
Varsity Maize/Lucky Green
Old Royal
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Rinde homenaje al mejor jugador de todos los tiempos con esta camiseta que presenta unos gráficos atrevidos y está confeccionada con un tejido de algodón para ofrecer comodidad y durabilidad en todo momento.


  • Color mostrado: Varsity Maize/Lucky Green
  • Modelo: II5387-741

Air Jordan 85

39,99 €

Rinde homenaje al mejor jugador de todos los tiempos con esta camiseta que presenta unos gráficos atrevidos y está confeccionada con un tejido de algodón para ofrecer comodidad y durabilidad en todo momento.

Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Varsity Maize/Lucky Green
  • Modelo: II5387-741

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (5)

5 estrellas

  • Sehr chic und bequem

    HeikoK130691386

    Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.

  • Go Brazil!

    Brazil

    [This review was collected as part of a promotion.] Love the color and quality of the shirt. We live in Brazil and you can’t live there without being a fan!

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Great shirt

    Maureen

    [This review was collected as part of a promotion.] Great qualify shirt and price! Didn’t want to buy a jersey this is a great option and super quality

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 85 Camiseta con estampado - Hombre

Air Jordan 85

39,99 €

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