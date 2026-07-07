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Air Jordan 40 Zapatillas de baloncesto - Metallic Copper/Negro/Metallic Copper

Air Jordan 40

Zapatillas de baloncesto

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Solo había una manera de celebrar los 40 años de las Air Jordan. Teníamos que hacer algo nunca visto. Por primera vez, hemos apilado una unidad Zoom Strobel sobre una espuma ZoomX, ambas de longitud completa, para ofrecer la amortiguación reactiva necesaria en los maratones. En la parte superior, las correas internas se combinan con materiales premium para ofrecer una sujeción óptima. El exclusivo patrón de tracción con diseño de espiga de la planta del pie dejará a la defensa atónita. La amortiguación, el rebote y la tracción te lo ponen fácil.


  • Color mostrado: Metallic Copper/Negro/Metallic Copper
  • Modelo: IM8206-800

Air Jordan 40

30 % de descuento

Solo había una manera de celebrar los 40 años de las Air Jordan. Teníamos que hacer algo nunca visto. Por primera vez, hemos apilado una unidad Zoom Strobel sobre una espuma ZoomX, ambas de longitud completa, para ofrecer la amortiguación reactiva necesaria en los maratones. En la parte superior, las correas internas se combinan con materiales premium para ofrecer una sujeción óptima. El exclusivo patrón de tracción con diseño de espiga de la planta del pie dejará a la defensa atónita. La amortiguación, el rebote y la tracción te lo ponen fácil.

Amortiguación explosiva

Por primera vez en la historia de las Jordan, hemos combinado la espuma ZoomX con una unidad Air Zoom Strobel de largo completo. ¿Por qué? Porque esto te ofrece la respuesta reactiva que exigen tus movimientos explosivos con un ajuste de amortiguación cómodo ideal para runners de maratón.

Contención redefinida

Las seis correas de red internas se combinan con materiales premium en la parte superior para mantener el pie en su sitio y ofrecer una sujeción óptima durante los movimientos laterales.

Una tracción increíble

Deja atrás a cualquier defensa con el exclusivo patrón de tracción con diseño de espiga de 40 grados que te ayudará a darlo todo en la cancha.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Metallic Copper/Negro/Metallic Copper
  • Modelo: IM8206-800

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

4.7 estrellas

  • Edler Schuh

    Ansgar P.

    Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.

  • Shoe

    JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74

    Love the shoe. I did have to go up a full size.

  • Best silhouette in 25 years

    eizenga13

    Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.

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