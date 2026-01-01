Air Jordan 4 RM
Zapatillas - Niño/a
Para jugar a todas horas necesitan unas zapatillas capaces de seguirles el ritmo. Estas zapatillas diseñadas para el día a día reinventan lo mejor de las AJ4 para ofrecer comodidad y durabilidad. La unidad Max Air amortigua cada pisada. Además, hemos combinado varias zonas de la parte superior en una estructura flexible y robusta que envuelve las zapatillas para hacerlas resistentes a sus aventuras diarias.
- Color mostrado: Negro/Sail/Team Gold/Oro metalizado
- Modelo: IM6033-010
Air Jordan 4 RM
Para jugar a todas horas necesitan unas zapatillas capaces de seguirles el ritmo. Estas zapatillas diseñadas para el día a día reinventan lo mejor de las AJ4 para ofrecer comodidad y durabilidad. La unidad Max Air amortigua cada pisada. Además, hemos combinado varias zonas de la parte superior en una estructura flexible y robusta que envuelve las zapatillas para hacerlas resistentes a sus aventuras diarias.
Ventajas
- Piel sintética y auténtica en la parte superior para ofrecer durabilidad y estructura.
- Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.
- Suela exterior de goma para una tracción duradera.
Detalles del producto
- Cordones clásicos
- Logotipo Nike Air en la lengüeta
- Logotipo Jumpman en la lengüeta y la suela
- Color mostrado: Negro/Sail/Team Gold/Oro metalizado
- Modelo: IM6033-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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