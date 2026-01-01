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Air Jordan 4 RM Zapatillas - Niño/a - Negro/Sail/Team Gold/Oro metalizado

Air Jordan 4 RM

Zapatillas - Niño/a

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Para jugar a todas horas necesitan unas zapatillas capaces de seguirles el ritmo. Estas zapatillas diseñadas para el día a día reinventan lo mejor de las AJ4 para ofrecer comodidad y durabilidad. La unidad Max Air amortigua cada pisada. Además, hemos combinado varias zonas de la parte superior en una estructura flexible y robusta que envuelve las zapatillas para hacerlas resistentes a sus aventuras diarias.


  • Color mostrado: Negro/Sail/Team Gold/Oro metalizado
  • Modelo: IM6033-010

Air Jordan 4 RM

30 % de descuento

Para jugar a todas horas necesitan unas zapatillas capaces de seguirles el ritmo. Estas zapatillas diseñadas para el día a día reinventan lo mejor de las AJ4 para ofrecer comodidad y durabilidad. La unidad Max Air amortigua cada pisada. Además, hemos combinado varias zonas de la parte superior en una estructura flexible y robusta que envuelve las zapatillas para hacerlas resistentes a sus aventuras diarias.

Ventajas

  • Piel sintética y auténtica en la parte superior para ofrecer durabilidad y estructura.
  • Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.
  • Suela exterior de goma para una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Cordones clásicos
  • Logotipo Nike Air en la lengüeta
  • Logotipo Jumpman en la lengüeta y la suela
  • Color mostrado: Negro/Sail/Team Gold/Oro metalizado
  • Modelo: IM6033-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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