Air Jordan 11 "Quai 54"
Zapatillas - Hombre
En 2003, Jordan colaboró con uno de los torneos de baloncesto urbano más famosos del mundo: el Quai 54 de París. Cada temporada se ha desarrollado una nueva línea de ropa deportiva que combina el estilo del baloncesto urbano con el estatus legendario de la marca Jordan. Esta versión de las AJ11 mantiene ese legado y presenta una bandeleta especial con el icónico estampado de elefante y paneles de malla, así como un nuevo patrón de tejido Knit en la parte superior.
- Color mostrado: Gunsmoke/Multicolor
- Modelo: IR2368-001
Air Jordan 11 "Quai 54"
En 2003, Jordan colaboró con uno de los torneos de baloncesto urbano más famosos del mundo: el Quai 54 de París. Cada temporada se ha desarrollado una nueva línea de ropa deportiva que combina el estilo del baloncesto urbano con el estatus legendario de la marca Jordan. Esta versión de las AJ11 mantiene ese legado y presenta una bandeleta especial con el icónico estampado de elefante y paneles de malla, así como un nuevo patrón de tejido Knit en la parte superior.
Ventajas
- Tecnología Nike Air para absorber los impactos y proporcionar amortiguación en cada pisada.
- Bandeleta anatómica que envuelve toda la zapatilla para ofrecer durabilidad y estilo.
- Suela exterior de goma para una tracción duradera.
Detalles del producto
- Parte superior de piel
- Mediasuela de espuma
- Zona del cuello de perfil bajo
- Cordones clásicos
- Color mostrado: Gunsmoke/Multicolor
- Modelo: IR2368-001
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Air Jordan 11 "Quai 54"