Air Jordan 11 CMFT Low Zapatillas - Hombre

Air Jordan 11 CMFT Low

124,99 €

LUJO DE VERANO.

Las zapatillas Air Jordan 11 CMFT Low miran al futuro del vuelo con la máxima comodidad.La puntera de piel suave, la bandeleta y las hebillas entrelazadas reproducen las características distintivas de las AJ11 originales.La espuma Cushlon suave y la amortiguación Zoom Air ofrecen comodidad en cada pisada.

Ligereza, suavidad y elasticidad

Espuma Cushlon para ofrecer suavidad en cada pisada.La amortiguación Zoom Air añade ligereza y reactividad.

Piel premium

La piel suave cubre la zona de los dedos y se extiende hacia el mediopié a lo largo de la parte exterior de las zapatillas.Cuenta con perforaciones para mejorar la transpirabilidad.

Ajuste seguro

El tejido envuelve la parte superior del pie para ofrecer un ajuste seguro y cómodo.