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Air Jordan 11 CMFT Low Zapatillas - Hombre - Cool Grey/Gris medio/Blanco

Air Jordan 11 CMFT Low

Zapatillas - Hombre

124,99 €
Cool Grey/Gris medio/Blanco
Blanco/Armory Navy/Pollen

Producto agotado:

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Las zapatillas Air Jordan 11 CMFT Low miran al futuro del vuelo con la máxima comodidad.La puntera de piel suave, la bandeleta y las hebillas entrelazadas reproducen las características distintivas de las AJ11 originales.La espuma Cushlon suave y la amortiguación Zoom Air ofrecen comodidad en cada pisada.


  • Color mostrado: Cool Grey/Gris medio/Blanco
  • Modelo: CW0784-001

Air Jordan 11 CMFT Low

124,99 €

LUJO DE VERANO.

Las zapatillas Air Jordan 11 CMFT Low miran al futuro del vuelo con la máxima comodidad.La puntera de piel suave, la bandeleta y las hebillas entrelazadas reproducen las características distintivas de las AJ11 originales.La espuma Cushlon suave y la amortiguación Zoom Air ofrecen comodidad en cada pisada.

Ligereza, suavidad y elasticidad

Espuma Cushlon para ofrecer suavidad en cada pisada.La amortiguación Zoom Air añade ligereza y reactividad.

Piel premium

La piel suave cubre la zona de los dedos y se extiende hacia el mediopié a lo largo de la parte exterior de las zapatillas.Cuenta con perforaciones para mejorar la transpirabilidad.

Ajuste seguro

El tejido envuelve la parte superior del pie para ofrecer un ajuste seguro y cómodo.

Más ventajas

  • Zona del tobillo de espuma de una sola pieza que proporciona una amortiguación cómoda y segura en el talón y el tobillo.
  • Las secciones de goma de la suela exterior proporcionan más tracción y durabilidad en las zonas de gran desgaste.
  • Presillas para los cordones para atarlas rápidamente.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Cool Grey/Gris medio/Blanco
  • Modelo: CW0784-001

Talla y ajuste

    • El producto es amplio; te recomendamos pedir una talla menos de la habitual
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

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