Air Jordan 11 CMFT Low
Zapatillas - Hombre
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Las zapatillas Air Jordan 11 CMFT Low miran al futuro del vuelo con la máxima comodidad.La puntera de piel suave, la bandeleta y las hebillas entrelazadas reproducen las características distintivas de las AJ11 originales.La espuma Cushlon suave y la amortiguación Zoom Air ofrecen comodidad en cada pisada.
- Color mostrado: Cool Grey/Gris medio/Blanco
- Modelo: CW0784-001
Air Jordan 11 CMFT Low
LUJO DE VERANO.
Las zapatillas Air Jordan 11 CMFT Low miran al futuro del vuelo con la máxima comodidad.La puntera de piel suave, la bandeleta y las hebillas entrelazadas reproducen las características distintivas de las AJ11 originales.La espuma Cushlon suave y la amortiguación Zoom Air ofrecen comodidad en cada pisada.
Ligereza, suavidad y elasticidad
Espuma Cushlon para ofrecer suavidad en cada pisada.La amortiguación Zoom Air añade ligereza y reactividad.
Piel premium
La piel suave cubre la zona de los dedos y se extiende hacia el mediopié a lo largo de la parte exterior de las zapatillas.Cuenta con perforaciones para mejorar la transpirabilidad.
Ajuste seguro
El tejido envuelve la parte superior del pie para ofrecer un ajuste seguro y cómodo.
Más ventajas
- Zona del tobillo de espuma de una sola pieza que proporciona una amortiguación cómoda y segura en el talón y el tobillo.
- Las secciones de goma de la suela exterior proporcionan más tracción y durabilidad en las zonas de gran desgaste.
- Presillas para los cordones para atarlas rápidamente.
Detalles del producto
- Color mostrado: Cool Grey/Gris medio/Blanco
- Modelo: CW0784-001
Talla y ajuste
- El producto es amplio; te recomendamos pedir una talla menos de la habitual
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
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Air Jordan 11 CMFT Low