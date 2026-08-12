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Buenas valoraciones
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club Zapatillas - Hombre - Negro/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

Zapatillas - Hombre

179,99 €
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Si querías volar como MJ, tenías que unirte al club. El Air Jordan Flight Club. Estas AJ1 rinden homenaje al legado y la nostalgia del popular programa de suscripción por correo postal que existió en Estados Unidos en los 80 y 90. La parte superior de tejido Woven en negro presenta detalles en blanco y en university red con elementos de diseño reflectante para incorporar el ADN clásico de Jumpman. Estas zapatillas incorporan todos los elementos icónicos y marcarán tendencia en el club de fans.


  • Color mostrado: Negro/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Modelo: II9811-001

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

179,99 €

Si querías volar como MJ, tenías que unirte al club. El Air Jordan Flight Club. Estas AJ1 rinden homenaje al legado y la nostalgia del popular programa de suscripción por correo postal que existió en Estados Unidos en los 80 y 90. La parte superior de tejido Woven en negro presenta detalles en blanco y en university red con elementos de diseño reflectante para incorporar el ADN clásico de Jumpman. Estas zapatillas incorporan todos los elementos icónicos y marcarán tendencia en el club de fans.

Ventajas

  • Confección premium para ofrecer comodidad y un atractivo icónico.
  • Unidad Nike Air-Sole encapsulada en el talón para una mayor amortiguación suave.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Negro/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Modelo: II9811-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (17)

4.8 estrellas

  • OG look and fit

    MC-Scot

    These Retro OGs fit nicely and have a great fit.

  • Belle quanto diverse dalle altre

    jacopo349945012

    Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari

  • Love it

    Rayne84

    Comfy and like the look and how they fit highly recommended

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club Zapatillas - Hombre

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