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Buenas valoraciones
Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Niño/a - Pink Gaze/Blanco/Negro

Air Jordan 1 Mid

Zapatillas - Niño/a

30 % de descuento
Pink Gaze/Blanco/Negro
Negro/Aura/Squadron Blue/Negro
Summit White/Infrared 23/Neutral Grey/Negro
Obsidian/Blanco/Dark Powder Blue
Violet Mist/Barely Grape/Blanco
University Blue/Blanco/Sail/Midnight Navy
Negro/Blanco/University Red
Pink Foam/China Rose/Blanco/Pink Foam
Negro/Palomino/University Red/Phantom
True Blue/Varsity Red/Negro/Summit White
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Esta versión de las AJ1 reinventa el primer modelo exclusivo de Mike con una innovadora combinación de colores. Los materiales premium, la amortiguación suave y la zona del tobillo acolchada ofrecen una sujeción total y rinde homenaje a las zapatillas que lo empezaron todo.


  • Color mostrado: Pink Gaze/Blanco/Negro
  • Modelo: DQ8423-602

Air Jordan 1 Mid

30 % de descuento

Esta versión de las AJ1 reinventa el primer modelo exclusivo de Mike con una innovadora combinación de colores. Los materiales premium, la amortiguación suave y la zona del tobillo acolchada ofrecen una sujeción total y rinde homenaje a las zapatillas que lo empezaron todo.

Ventajas

  • Confección premium para ofrecer comodidad y un atractivo icónico.
  • Unidad Air-Sole encapsulada en el talón para una mayor amortiguación y suavidad.

Detalles del producto

  • Cordones clásicos
  • Diseño tipo cupsole
  • Zona del tobillo acolchada
  • Color mostrado: Pink Gaze/Blanco/Negro
  • Modelo: DQ8423-602

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (728)

4.8 estrellas

  • Love them

    Ventor781717325

    They good in love there a can’t get nothing like them

  • Perfect school shoes

    Mother of 5

    [This review was collected as part of a promotion.] Peferct and comfortable school shoes . Highly recommend.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • I ABSOLUTELY LOVE THESE!!!!

    TaiY

    [This review was collected as part of a promotion.] I love these! They are better in person. They are classic and classy! I feel like a lady, woman and cute in them! I went to ATL and gott many positive comments. A great buy!

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

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