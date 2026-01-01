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Air Jordan 1 Mid
Zapatillas - Niño/a
109,99 €
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Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores elegidos y la piel impecable aportan una identidad distintiva.
- Color mostrado: Obsidian/Blanco/Grey Fog/Obsidian
- Modelo: IV6050-451
Air Jordan 1 Mid
109,99 €
Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores elegidos y la piel impecable aportan una identidad distintiva.
Ventajas
- Parte superior de piel, piel sintética y tela para ofrecer una mayor sujeción.
- Mediasuela de espuma y amortiguación Nike Air para una comodidad ligera.
- Suela exterior de goma con punto de giro para una tracción duradera.
Detalles del producto
- Cordones clásicos
- Color mostrado: Obsidian/Blanco/Grey Fog/Obsidian
- Modelo: IV6050-451
Envíos y devoluciones
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