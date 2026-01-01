Air Jordan 1 Mid
Zapatillas - Mujer
Las Air Jordan 1 Mid aportan un estilo para la cancha y comodidad premium a un look icónico. La tecnología Air encapsulada en el talón ofrece una mayor amortiguación sobre la cancha, al tiempo que la zona del tobillo acolchada ofrece una mayor sujeción. Los cordones moteados añaden un toque de estilo para completar el diseño.
- Color mostrado: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Modelo: IQ0306-133
Air Jordan 1 Mid
Las Air Jordan 1 Mid aportan un estilo para la cancha y comodidad premium a un look icónico. La tecnología Air encapsulada en el talón ofrece una mayor amortiguación sobre la cancha, al tiempo que la zona del tobillo acolchada ofrece una mayor sujeción. Los cordones moteados añaden un toque de estilo para completar el diseño.
Ventajas
- Parte superior de piel, piel sintética y tela para ofrecer una mayor sujeción.
- Mediasuela de espuma y amortiguación Nike Air para una comodidad ligera.
- Suela exterior de goma con punto de giro para una tracción duradera.
Detalles del producto
- Color mostrado: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Modelo: IQ0306-133
Envíos y devoluciones
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