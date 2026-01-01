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Air Jordan 1 Mid
Zapatillas - Hombre
139,99 €
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Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores elegidos y la piel impecable aportan una identidad distintiva.
- Color mostrado: Negro/Cool Grey/Light Armory Blue/Negro
- Modelo: IU7672-001
Air Jordan 1 Mid
139,99 €
Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores elegidos y la piel impecable aportan una identidad distintiva.
Detalles del producto
- Parte superior de piel
- Mediasuela de espuma
- Suela exterior de goma
- Zona del tobillo de perfil medio
- Color mostrado: Negro/Cool Grey/Light Armory Blue/Negro
- Modelo: IU7672-001
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Air Jordan 1 Mid
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