 
Imagen 1 de 8
Buenas valoraciones
Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Hombre - Summit White/Vintage Lichen

Air Jordan 1 Mid

Zapatillas - Hombre

30 % de descuento
Summit White/Vintage Lichen
Summit White/Neutral Grey/Infrared 23/Negro
Negro/Aura/Blanco/Squadron Blue
University Blue/Blanco/Sail/Midnight Navy
Light Smoke Grey/Negro/Blanco
Negro/Blanco/University Red
True Blue/Varsity Red/Negro/Summit White
Negro/Gorge Green/Summit White
Negro/Palomino/University Red/Phantom

Producto agotado:

Este color no está disponible actualmente

Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores elegidos y la piel impecable aportan una identidad distintiva.


  • Color mostrado: Summit White/Vintage Lichen
  • Modelo: DQ8426-107

Air Jordan 1 Mid

30 % de descuento

Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores elegidos y la piel impecable aportan una identidad distintiva.

Ventajas

  • Parte superior de piel, piel sintética y tela para ofrecer una mayor sujeción.
  • Mediasuela de espuma y amortiguación Nike Air para una comodidad ligera.
  • Suela exterior de goma con punto de giro para una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Summit White/Vintage Lichen
  • Modelo: DQ8426-107

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1466)

4.8 estrellas

  • PaulaJ219193158

    Love the shooes. Recomend to all .

  • Said166297836

    Matches with every clothes I wear

  • Olive green lovely color

    samuelr531616063

    Brought the olive green pair as they were on offer, fit perfect true to size color scheme is lovely, you know what you get with Jordan’s.

Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Hombre

Air Jordan 1 Mid

30 % de descuento

Completa el look

Item 3 of 3