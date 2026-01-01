Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Niño/a
Las AJ1 siempre destacan con un estilo superior. Los materiales duraderos y los colores innovadores actualizan un icono para mantener viva la magia de las Jordan retro. La amortiguación Nike Air añade la comodidad que necesitas para correr, saltar y jugar.
- Color mostrado: Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red
- Modelo: IO2065-100
Air Jordan 1 Mid SE
Las AJ1 siempre destacan con un estilo superior. Los materiales duraderos y los colores innovadores actualizan un icono para mantener viva la magia de las Jordan retro. La amortiguación Nike Air añade la comodidad que necesitas para correr, saltar y jugar.
Ventajas
- Piel auténtica para ofrecer durabilidad, estructura y un tacto premium.
- Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
- Mediasuela de espuma suave para una amortiguación ligera.
- La suela exterior de goma proporciona una tracción duradera.
Detalles del producto
- Cordones clásicos
- Etiqueta Jumpman en la lengüeta
- Logotipo Wings en la zona del tobillo
- Color mostrado: Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red
- Modelo: IO2065-100
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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