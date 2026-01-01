Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Niño/a
Las AJ1 nunca defraudan: siempre marcan estilo. La piel premium en la parte superior ofrece una durabilidad increíble. Las unidades Nike Air por debajo del pie añaden comodidad y una amortiguación clásica en cada pisada. ¿Dónde las lucirás?
- Color mostrado: Negro/Opti Yellow/Plata
- Modelo: IV6811-001
Air Jordan 1 Mid SE
Las AJ1 nunca defraudan: siempre marcan estilo. La piel premium en la parte superior ofrece una durabilidad increíble. Las unidades Nike Air por debajo del pie añaden comodidad y una amortiguación clásica en cada pisada. ¿Dónde las lucirás?
Ventajas
- Piel sintética y auténtica en la parte superior para ofrecer durabilidad y estructura.
- Unidad Nike Air encapsulada que absorbe los impactos para ofrecer una mayor amortiguación en cada pisada.
- Suela exterior de goma para una tracción duradera.
Detalles del producto
- Cordones clásicos
- Logotipo Wings en la zona del tobillo
- Logotipo Jumpman en la lengüeta
- Detalles de diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Color mostrado: Negro/Opti Yellow/Plata
- Modelo: IV6811-001
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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