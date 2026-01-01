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Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Niño/a - Negro/Opti Yellow/Plata

Air Jordan 1 Mid SE

Zapatillas - Niño/a

114,99 €
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Las AJ1 nunca defraudan: siempre marcan estilo. La piel premium en la parte superior ofrece una durabilidad increíble. Las unidades Nike Air por debajo del pie añaden comodidad y una amortiguación clásica en cada pisada. ¿Dónde las lucirás?


  • Color mostrado: Negro/Opti Yellow/Plata
  • Modelo: IV6811-001

Air Jordan 1 Mid SE

114,99 €

Las AJ1 nunca defraudan: siempre marcan estilo. La piel premium en la parte superior ofrece una durabilidad increíble. Las unidades Nike Air por debajo del pie añaden comodidad y una amortiguación clásica en cada pisada. ¿Dónde las lucirás?

Ventajas

  • Piel sintética y auténtica en la parte superior para ofrecer durabilidad y estructura.
  • Unidad Nike Air encapsulada que absorbe los impactos para ofrecer una mayor amortiguación en cada pisada.
  • Suela exterior de goma para una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Cordones clásicos
  • Logotipo Wings en la zona del tobillo
  • Logotipo Jumpman en la lengüeta
  • Detalles de diseño reflectante
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Color mostrado: Negro/Opti Yellow/Plata
  • Modelo: IV6811-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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