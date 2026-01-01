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Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Mujer - Sesame/Sail/Coconut Milk/Caqui

Air Jordan 1 Mid SE

Zapatillas - Mujer

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Las Air Jordan 1 Mid SE ofrecen un estilo idóneo para la cancha y una comodidad premium al look icónico. La unidad Air-Sole amortigua el juego en la cancha, al tiempo que la zona del tobillo acolchada ofrece una mayor sujeción.


  • Color mostrado: Sesame/Sail/Coconut Milk/Caqui
  • Modelo: IR2011-247

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descuento

Las Air Jordan 1 Mid SE ofrecen un estilo idóneo para la cancha y una comodidad premium al look icónico. La unidad Air-Sole amortigua el juego en la cancha, al tiempo que la zona del tobillo acolchada ofrece una mayor sujeción.

Ventajas

  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • Perforaciones en la puntera para ofrecer transpirabilidad.

Detalles del producto

  • Parte superior de piel y tela
  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Zona del tobillo de perfil medio
  • Color mostrado: Sesame/Sail/Coconut Milk/Caqui
  • Modelo: IR2011-247

Envíos y devoluciones

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