Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Mujer
Las Air Jordan 1 Mid SE ofrecen un estilo idóneo para la cancha y una comodidad premium al look icónico. La unidad Air-Sole amortigua el juego en la cancha, al tiempo que la zona del tobillo acolchada ofrece una mayor sujeción.
- Color mostrado: Sesame/Sail/Coconut Milk/Caqui
- Modelo: IR2011-247
Air Jordan 1 Mid SE
Las Air Jordan 1 Mid SE ofrecen un estilo idóneo para la cancha y una comodidad premium al look icónico. La unidad Air-Sole amortigua el juego en la cancha, al tiempo que la zona del tobillo acolchada ofrece una mayor sujeción.
Ventajas
- Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
- Perforaciones en la puntera para ofrecer transpirabilidad.
Detalles del producto
- Parte superior de piel y tela
- Mediasuela de espuma
- Suela exterior de goma
- Zona del tobillo de perfil medio
- Color mostrado: Sesame/Sail/Coconut Milk/Caqui
- Modelo: IR2011-247
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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