Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Mujer

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Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas para mujer
139,99 €
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Disfruta de un look llamativo con las Air Jordan 1 Mid SE. Están confeccionadas con piel premium en un esquema de colores actualizado para renovar este clásico atemporal.
- Color mostrado: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Modelo: DO7440-821
Air Jordan 1 Mid SE
139,99 €
COLORES FRESCOS PARA TU NUEVO FAVORITO.
Disfruta de un look llamativo con las Air Jordan 1 Mid SE. Están confeccionadas con piel premium en un esquema de colores actualizado para renovar este clásico atemporal.
Ventajas
- Parte superior de piel flor para un estilo clásico y una mayor durabilidad.
- Unidad Air encapsulada en el talón para ofrecer una amortiguación ligera.
Detalles del producto
- Logotipo Wings en relieve en el lateral
- Logotipo Swoosh cosido
- Tracción de goma
- Mediasuela de espuma
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Color mostrado: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Modelo: DO7440-821
Envíos y devoluciones
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Air Jordan 1 Mid SE
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