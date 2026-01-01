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Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Mujer - Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony

Air Jordan 1 Mid SE

Zapatillas para mujer

139,99 €
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Disfruta de un look llamativo con las Air Jordan 1 Mid SE. Están confeccionadas con piel premium en un esquema de colores actualizado para renovar este clásico atemporal.


  • Color mostrado: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Modelo: DO7440-821

Air Jordan 1 Mid SE

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COLORES FRESCOS PARA TU NUEVO FAVORITO.

Disfruta de un look llamativo con las Air Jordan 1 Mid SE. Están confeccionadas con piel premium en un esquema de colores actualizado para renovar este clásico atemporal.

Ventajas

  • Parte superior de piel flor para un estilo clásico y una mayor durabilidad.
  • Unidad Air encapsulada en el talón para ofrecer una amortiguación ligera.

Detalles del producto

  • Logotipo Wings en relieve en el lateral
  • Logotipo Swoosh cosido
  • Tracción de goma
  • Mediasuela de espuma
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Color mostrado: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Modelo: DO7440-821

Envíos y devoluciones

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