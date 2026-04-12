 
Imagen 1 de 8
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Mujer - Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Plata metalizado

Air Jordan 1 Mid SE

Zapatillas - Mujer

149,99 €
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, e incorpora detalles con tachuelas y piel impecable que le aportan una identidad distintiva.


  • Color mostrado: Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Plata metalizado
  • Modelo: II0571-001

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, e incorpora detalles con tachuelas y piel impecable que le aportan una identidad distintiva.

Ventajas

  • Parte superior de piel para aportar durabilidad y estructura.
  • Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
  • Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Plata metalizado
  • Modelo: II0571-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • So dope

    jessicam14874953

    These shoes are so dope. Just the right amount of bling on them to make a statement you can go business casual you can go street with these. They are really really nice comfortable shoes. They definitely make a statement.

Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Mujer

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Completa el look