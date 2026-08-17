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Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre - Negro/Opti Yellow/Plata

Air Jordan 1 Mid SE

Zapatillas - Hombre

149,99 €
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Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores, los materiales impecables y los detalles de diseño reflectante aportan una identidad distintiva.


  • Color mostrado: Negro/Opti Yellow/Plata
  • Modelo: IO2052-001

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores, los materiales impecables y los detalles de diseño reflectante aportan una identidad distintiva.

Ventajas

  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • El tejido Woven de diseño reflectante de los paneles laterales aporta visibilidad.
  • El empeine de piel de plena flor proporciona una durabilidad premium.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Negro/Opti Yellow/Plata
  • Modelo: IO2052-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Me encantan

    Jesús

    Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.

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