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Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre - True Red/Blanco/Court Purple/Negro

Air Jordan 1 Mid SE

Zapatillas - Hombre

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La grandeza del baloncesto forma parte del ADN de las Air Jordan 1. Esta edición de perfil medio rinde homenaje al primer campeonato de MJ, con un llamativo contraste de colores para Chicago y Los Ángeles, y piel con un diseño degradado.


  • Color mostrado: True Red/Blanco/Court Purple/Negro
  • Modelo: IQ9383-611

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descuento

La grandeza del baloncesto forma parte del ADN de las Air Jordan 1. Esta edición de perfil medio rinde homenaje al primer campeonato de MJ, con un llamativo contraste de colores para Chicago y Los Ángeles, y piel con un diseño degradado.

Ventajas

  • Parte superior de piel para aportar durabilidad y estructura.
  • Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
  • Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.

Detalles del producto

  • Logotipo Wings en la zona del tobillo
  • Logotipo Jumpman en la lengüeta
  • Color mostrado: True Red/Blanco/Court Purple/Negro
  • Modelo: IQ9383-611

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (6)

5 estrellas

  • What I was looking for

    Karen757359186

    Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation

  • Air Jordan 1 Mid SE

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Superb Jordan trainers. I love the colours and how they blend together representing both the Chicago Bulls and the Los Angeles Lakers.

  • REYCHAM989098954

    Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.

Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre

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