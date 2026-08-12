Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre

Basketball, WorkOut Shoe
jacobs752189600
Great Basketball or WorkOut Shoe
Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores elegidos y la piel impecable aportan una identidad distintiva.
Air Jordan 1 Mid SE
Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores elegidos y la piel impecable aportan una identidad distintiva.
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5 estrellas
Basketball, WorkOut Shoe
jacobs752189600
Great Basketball or WorkOut Shoe
SHARRON239545944
My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely
Ottimo prodotto
zep90
Molto belli i colori. Finora usate una sola volta e tutto bene. Come tutte le Jordan che ho calzano strette, meglio prendere una misura in più del normale
Air Jordan 1 Mid SE