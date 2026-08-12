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Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre - Negro/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Zapatillas - Hombre

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Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores elegidos y la piel impecable aportan una identidad distintiva.


  • Color mostrado: Negro/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Modelo: II3789-001

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descuento

Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores elegidos y la piel impecable aportan una identidad distintiva.

Ventajas

  • Parte superior de piel auténtica y material textil para ofrecer una mayor sujeción.
  • Mediasuela de espuma y amortiguación Nike Air para una comodidad ligera.
  • Suela exterior de goma con punto de giro para una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Negro/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Modelo: II3789-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (3)

5 estrellas

  • Basketball, WorkOut Shoe

    jacobs752189600

    Great Basketball or WorkOut Shoe

  • SHARRON239545944

    My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely

  • Ottimo prodotto

    zep90

    Molto belli i colori. Finora usate una sola volta e tutto bene. Come tutte le Jordan che ho calzano strette, meglio prendere una misura in più del normale

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