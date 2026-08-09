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Buenas valoraciones
Air Jordan 1 Mid SE Edge Zapatillas - Mujer - Pale Ivory/Negro/Muslin/Racer Pink

Air Jordan 1 Mid SE Edge

Zapatillas - Mujer

149,99 €
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Cambia de estilo con estas AJ1 de perfil medio y estilo Color Block. Los detalles brillantes hacen que destaquen y llamen la atención en la calle. La piel suave se adapta fácilmente, y la clásica amortiguación Nike Air te mantiene en movimiento.


  • Color mostrado: Pale Ivory/Negro/Muslin/Racer Pink
  • Modelo: IB7007-107

Air Jordan 1 Mid SE Edge

149,99 €

Cambia de estilo con estas AJ1 de perfil medio y estilo Color Block. Los detalles brillantes hacen que destaquen y llamen la atención en la calle. La piel suave se adapta fácilmente, y la clásica amortiguación Nike Air te mantiene en movimiento.

Ventajas

  • Parte superior de piel para aportar durabilidad y estructura.
  • Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
  • Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.

Detalles del producto

  • Logotipo Wings en la zona del tobillo
  • Logotipo Jumpman en la lengüeta
  • Color mostrado: Pale Ivory/Negro/Muslin/Racer Pink
  • Modelo: IB7007-107

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (18)

4.3 estrellas

  • Statement Piece

    yorubar117750092

    By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!

  • Nice looking shoe.

    MMerc

    Nice sneaker. Love the laces and the mid top. Great color combo. Comfortable.

  • EXPOSED FOAM

    DaisyM329365840

    The shoes are pretty, the exposed foam at the top makes no sense. I have to return them for that reason.

Air Jordan 1 Mid SE Edge Zapatillas - Mujer

Air Jordan 1 Mid SE Edge

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