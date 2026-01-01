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Air Jordan 1 Low
Zapatillas - Niño/a
94,99 €
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Un look icónico y duradero. Las AJ1 combinan el diseño clásico de las originales con materiales premium para seguir el ritmo durante todo el día.
- Color mostrado: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Modelo: IV6049-451
Air Jordan 1 Low
94,99 €
Un look icónico y duradero. Las AJ1 combinan el diseño clásico de las originales con materiales premium para seguir el ritmo durante todo el día.
Ventajas
- Piel real y sintética para una mayor durabilidad.
- Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
Detalles del producto
- Mediasuela de espuma
- Suela exterior de goma
- Zona del cuello de perfil bajo
- Cordones clásicos
- Color mostrado: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Modelo: IV6049-451
Envíos y devoluciones
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Air Jordan 1 Low
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