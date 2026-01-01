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Air Jordan 1 Low Zapatillas - Niño/a - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Zapatillas - Niño/a

94,99 €
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Un look icónico y duradero. Las AJ1 combinan el diseño clásico de las originales con materiales premium para seguir el ritmo durante todo el día.


  • Color mostrado: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Modelo: IV6049-451

Air Jordan 1 Low

94,99 €

Un look icónico y duradero. Las AJ1 combinan el diseño clásico de las originales con materiales premium para seguir el ritmo durante todo el día.

Ventajas

  • Piel real y sintética para una mayor durabilidad.
  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Zona del cuello de perfil bajo
  • Cordones clásicos
  • Color mostrado: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Modelo: IV6049-451

Envíos y devoluciones

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