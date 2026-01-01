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Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Niño/a - Pure Platinum/Summit White/Negro/Chile Red

Air Jordan 1 Low SE

Zapatillas - Niño/a

30 % de descuento
Pure Platinum/Summit White/Negro/Chile Red
Negro/Iron Grey/Blanco/Iced Carmine
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Disfruta de un look siempre actual y a la moda. Las Air Jordan 1 Low SE te ofrecen una parte de la historia y el legado Jordan con una comodidad que dura todo el día. Además, una etiqueta especial en la lengüeta te permite conmemorar tu propia historia. Elige los colores y sal a la calle con el icónico perfil diseñado con una combinación de materiales de alta calidad y una unidad Air encapsulada en el talón.


  • Color mostrado: Pure Platinum/Summit White/Negro/Chile Red
  • Modelo: II1257-002

Air Jordan 1 Low SE

30 % de descuento

Disfruta de un look siempre actual y a la moda. Las Air Jordan 1 Low SE te ofrecen una parte de la historia y el legado Jordan con una comodidad que dura todo el día. Además, una etiqueta especial en la lengüeta te permite conmemorar tu propia historia. Elige los colores y sal a la calle con el icónico perfil diseñado con una combinación de materiales de alta calidad y una unidad Air encapsulada en el talón.

Ventajas

  • Parte superior de piel para aportar durabilidad y estructura.
  • Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
  • Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.

Detalles del producto

  • Zona del cuello de perfil bajo
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Color mostrado: Pure Platinum/Summit White/Negro/Chile Red
  • Modelo: II1257-002

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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