Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Niño/a
Disfruta de un look siempre actual y a la moda. Las Air Jordan 1 Low SE te ofrecen una parte de la historia y el legado Jordan con una comodidad que dura todo el día. Además, una etiqueta especial en la lengüeta te permite conmemorar tu propia historia. Elige los colores y sal a la calle con el icónico perfil diseñado con una combinación de materiales de alta calidad y una unidad Air encapsulada en el talón.
- Color mostrado: Pure Platinum/Summit White/Negro/Chile Red
- Modelo: II1257-002
Air Jordan 1 Low SE
Disfruta de un look siempre actual y a la moda. Las Air Jordan 1 Low SE te ofrecen una parte de la historia y el legado Jordan con una comodidad que dura todo el día. Además, una etiqueta especial en la lengüeta te permite conmemorar tu propia historia. Elige los colores y sal a la calle con el icónico perfil diseñado con una combinación de materiales de alta calidad y una unidad Air encapsulada en el talón.
Ventajas
- Parte superior de piel para aportar durabilidad y estructura.
- Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
- Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.
Detalles del producto
- Zona del cuello de perfil bajo
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Color mostrado: Pure Platinum/Summit White/Negro/Chile Red
- Modelo: II1257-002
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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