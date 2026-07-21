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Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Niño/a - Blanco/Blanco/Plata metalizado/Negro

Air Jordan 1 Low SE

Zapatillas - Niño/a

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Un look icónico y duradero. Estas AJ1 combinan un diseño inspirado en el fútbol con el legado del modelo original. Gracias a los materiales premium y a los acabados metalizados, te sentirás como una estrella durante todo el día.


  • Color mostrado: Blanco/Blanco/Plata metalizado/Negro
  • Modelo: IR2310-100

Air Jordan 1 Low SE

30 % de descuento

Un look icónico y duradero. Estas AJ1 combinan un diseño inspirado en el fútbol con el legado del modelo original. Gracias a los materiales premium y a los acabados metalizados, te sentirás como una estrella durante todo el día.

Ventajas

  • Parte superior de piel auténtica y sintética para una comodidad duradera.
  • Unidad Nike Air en el talón para crear una amortiguación ligera y reactiva.
  • Ranuras flexibles en la parte delantera de la suela exterior.
  • Suela exterior de goma para una mayor tracción en distintos tipos de superficies.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Blanco/Blanco/Plata metalizado/Negro
  • Modelo: IR2310-100

Envíos y devoluciones

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Evaluaciones (2)

5 estrellas

  • Aikaterini294589870

    Απίστευτο παπούτσι , πάρα πολύ άνετο, ίσως απ τα καλύτερα που έχω αγοράσει καιρό τώρα

  • Look Much Better Then The Picture

    jades927539722

    Amazing I Bought 2 Pairs The Big Thing On Top Is Removable Witch I Think It Looks So So Much Better Without Loving The Jordan Logo At The Back

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