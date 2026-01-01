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Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Niño/a - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Zapatillas - Niño/a

99,99 €
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Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.


  • Color mostrado: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Modelo: IR1142-001

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.

Ventajas

  • Piel auténtica para ofrecer durabilidad y estructura.
  • Perforaciones en la puntera para ofrecer transpirabilidad.
  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • Mediasuela de espuma suave para una amortiguación ligera.
  • La suela exterior de goma proporciona una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Cordones clásicos
  • Logotipo Wings en el talón
  • Logotipo Jumpman en la lengüeta
  • Color mostrado: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Modelo: IR1142-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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