Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Niño/a
Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.
- Color mostrado: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Modelo: IR1142-001
Air Jordan 1 Low SE
Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.
Ventajas
- Piel auténtica para ofrecer durabilidad y estructura.
- Perforaciones en la puntera para ofrecer transpirabilidad.
- Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
- Mediasuela de espuma suave para una amortiguación ligera.
- La suela exterior de goma proporciona una tracción duradera.
Detalles del producto
- Cordones clásicos
- Logotipo Wings en el talón
- Logotipo Jumpman en la lengüeta
- Color mostrado: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Modelo: IR1142-001
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Air Jordan 1 Low SE.
Air Jordan 1 Low SE