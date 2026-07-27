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Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Niño/a - Game Royal/Negro/Negro/Bright Mango

Air Jordan 1 Low SE

Zapatillas - Niño/a

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Un look icónico y duradero. Las AJ1 combinan el diseño clásico de las originales con materiales premium para seguir el ritmo durante todo el día.


  • Color mostrado: Game Royal/Negro/Negro/Bright Mango
  • Modelo: II1249-400

Air Jordan 1 Low SE

30 % de descuento

Un look icónico y duradero. Las AJ1 combinan el diseño clásico de las originales con materiales premium para seguir el ritmo durante todo el día.

Ventajas

  • Parte superior de piel para aportar durabilidad y estructura.
  • Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
  • Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Game Royal/Negro/Negro/Bright Mango
  • Modelo: II1249-400

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • SepeedehS979715804

    I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.

Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Niño/a

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