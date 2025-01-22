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Buenas valoraciones
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Mujer - Negro/Blanco/Plata metalizado/Negro

Air Jordan 1 Low SE

Zapatillas - Mujer

139,99 €
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Estas llamativas zapatillas de perfil bajo ofrecen una versión actualizada de las AJ1 sin perder el look icónico y familiar. El diseño de piel premium del eterno favorito se completa con una unidad de amortiguación Nike Air y un acabado elegante con un toque adicional de brillo.


  • Color mostrado: Negro/Blanco/Plata metalizado/Negro
  • Modelo: HJ7743-010

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Estas llamativas zapatillas de perfil bajo ofrecen una versión actualizada de las AJ1 sin perder el look icónico y familiar. El diseño de piel premium del eterno favorito se completa con una unidad de amortiguación Nike Air y un acabado elegante con un toque adicional de brillo.

Ventajas

  • Tecnología Nike Air para absorber los impactos y proporcionar amortiguación en cada pisada.
  • Suela exterior de goma para una tracción duradera ideal para el uso diario.

Detalles del producto

  • Perforaciones en la puntera
  • Bordes redondeados
  • Llavero metalizado con el logotipo Jumpman
  • Logotipo Wings en el talón
  • Logotipo Jumpman bordado en la lengüeta
  • Color mostrado: Negro/Blanco/Plata metalizado/Negro
  • Modelo: HJ7743-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (55)

4.8 estrellas

  • Daniela467211102

    Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike

  • Parfait

    hananea45078868

    Parfait ça taille bien trop stylé

  • Toll 😊

    LauraH271651266

    Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt

Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Mujer

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