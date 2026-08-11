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Air Jordan 1 Low SE Quai 54 Zapatillas - Hombre - Blanco/Key Lime/Action Grape

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Zapatillas - Hombre

139,99 €
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Esta versión de las AJ1 Low vuelve a los conceptos básicos del Quai 54: baloncesto urbano, París y Jordan. Inspiradas en las originales que se lanzaron en 1985, ofrecen una comodidad duradera con materiales premium y una unidad Air en el talón. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.


  • Color mostrado: Blanco/Key Lime/Action Grape
  • Modelo: IR2367-100

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

139,99 €

Esta versión de las AJ1 Low vuelve a los conceptos básicos del Quai 54: baloncesto urbano, París y Jordan. Inspiradas en las originales que se lanzaron en 1985, ofrecen una comodidad duradera con materiales premium y una unidad Air en el talón. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.

Ventajas

  • Unidad Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
  • Piel auténtica en la parte superior para mejorar la durabilidad y conseguir un look premium.
  • Suela exterior de goma maciza para una mayor tracción en distintos tipos de superficies.
  • Perforaciones en la puntera para una mayor transpirabilidad.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Zona del cuello de perfil bajo
  • Cordones clásicos
  • Color mostrado: Blanco/Key Lime/Action Grape
  • Modelo: IR2367-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (2)

3 estrellas

  • Trop brillantes pr. Rapport ax photos

    RiadhK870795794

    Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.

  • Oui mais …

    devotee

    Un peu trop « brillantes » mais jolies

Air Jordan 1 Low SE Quai 54 Zapatillas - Hombre

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