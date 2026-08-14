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Nike Air Force 1 Low Retro Premium Zapatillas - Hombre - Summit White/Team Red/Plata metalizado/Summit White

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

Zapatillas - Hombre

139,99 €
Summit White/Team Red/Plata metalizado/Summit White
Sanddrift/Pale Ivory/Sail/Sanddrift
Wheat/Sail/Team Red/Wheat
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Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. Estas Air Force 1 combinan su estilo clásico con piel premium y texturas de patrón trenzado para ofrecer una nueva actualización de un estilo clásico.


  • Color mostrado: Summit White/Team Red/Plata metalizado/Summit White
  • Modelo: IM5755-101

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

139,99 €

Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. Estas Air Force 1 combinan su estilo clásico con piel premium y texturas de patrón trenzado para ofrecer una nueva actualización de un estilo clásico.

Ventajas

  • La unidad Nike Air ofrece una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma con el clásico punto de giro propio del baloncesto para ofrecer tracción y durabilidad.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Summit White/Team Red/Plata metalizado/Summit White
  • Modelo: IM5755-101

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (6)

4.5 estrellas

  • Nice looking shoe with quality issues

    Mika125887876

    Badly done stitching on the collar part. Already returned a pair and received back a pair with same issues. 44 size

  • Increíbles.

    AlbanG473381224

    Muy confortables y elegantes. Normalmente no me gusta las playeras blancas pero estas son diferentes de diseño.

  • Sehr schön und edel

    MartinH262832253

    Ein sehr schöner Schuh. Gute Qualität und sehr edel . Für den Hochsommer vllt bisschen warm aber das sollte eigentlich klar sein . Würde ich immer wieder kaufen

Nike Air Force 1 Low Retro Premium Zapatillas - Hombre

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