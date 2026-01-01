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Nike Air Force 1 Low By You Zapatillas personalizables - Mujer - Multicolor/Multicolor/Multicolor

Nike Air Force 1 Low By You

Zapatillas personalizables - Mujer

149,99 €
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Estas AF1 son todo detalles. Personaliza la etiqueta, los cordones y la chapa, y no te olvides de dejar tu huella con un texto personal en la presilla posterior. Gracias a las ocho combinaciones de colores y opciones adicionales traslúcidas y de goma para la suela, este diseño está destinado a ser único, al igual que tú.


  • Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor
  • Modelo: HF0663-900

Nike Air Force 1 Low By You

149,99 €

Estas AF1 son todo detalles. Personaliza la etiqueta, los cordones y la chapa, y no te olvides de dejar tu huella con un texto personal en la presilla posterior. Gracias a las ocho combinaciones de colores y opciones adicionales traslúcidas y de goma para la suela, este diseño está destinado a ser único, al igual que tú.

¿Cuál es tu base?

Comienza por la parte superior de piel y, después, elige si quieres una mediasuela y suela exterior tradicional, translúcida o de goma.

Dale color

Colores neutros impecables, metalizados elegantes, clásicos deportivos o de todo un poco. ¿Qué vas a crear?

Exprésate

¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Personaliza el diseño con hasta 3 caracteres en la presilla posterior. Además, tu nombre aparece en la caja.

Más ventajas

  • Diseño duradero más liso incluso que el tablero de la canasta, con repuntes resistentes, materiales impecables y un diseño cupsole.
  • Amortiguación Air, diseñada originalmente para el baloncesto, para una comodidad duradera.
  • Suela exterior de goma con el tradicional punto de giro clásico del baloncesto para ofrecer tracción y durabilidad.

Detalles de Nike By You

  • Nuestra comunidad de Members es única y sus zapatillas también. Cada par se confecciona a mano, de uno en uno. Lo bueno se hace esperar.
  • Con nuestro 3-D builder verás cómo tu creación cobra vida mientras experimentas con todo tipo de opciones de diseño.
  • Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor
  • Modelo: HF0663-900

Air Force 1

Las Air Force 1 debutaron en 1982 como un imprescindible del baloncesto y crearon su propio estilo en los 90. El look minimalista de las clásicas AF1 blanco sobre blanco triunfó tanto en la cancha como en la calle y en mil sitios más. Las Air Force 1 están inspiradas en la cultura del hiphop, con combinaciones de colores y colaboraciones limitadas, y se han convertido en unas zapatillas icónicas en todo el mundo. Con más de 2.000 versiones, el impacto de este básico en la moda, la música y la cultura de las zapatillas es innegable.

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