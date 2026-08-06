 
Imagen 1 de 8
Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Hombre - Blanco/Fir/Cool Grey/Cool Grey

Nike Air Force 1 '07

Zapatillas - Hombre

119,99 €
Blanco/Fir/Cool Grey/Cool Grey
Negro/Anthracite
College Grey/Newsprint
Diseña tu propio producto Nike By You
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. Las Air Force 1 combinan una forma clásica con piel auténtica y sintética para ofrecer un look sencillo e impecable.


  • Color mostrado: Blanco/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Modelo: IX0349-100

Nike Air Force 1 '07

119,99 €

Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. Las Air Force 1 combinan una forma clásica con piel auténtica y sintética para ofrecer un look sencillo e impecable.

Ventajas

  • Parte superior de piel sintética y auténtica con puntera perforada para una mayor transpirabilidad y comodidad.
  • La unidad Nike Air ofrece una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma con el clásico punto de giro propio del baloncesto para ofrecer tracción y durabilidad.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Blanco/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Modelo: IX0349-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

5 estrellas

  • Belle

    LucaM736848825

    Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano

  • Good value for money

    oscar776416671

    Very good quality 100% worth the money also very comfortable

  • Farbdetails sind klasse.

    PhilippS849606234

    Klasse Schuh mit diskreten Details. Bequem wie immer.

Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Hombre

Nike Air Force 1 '07

119,99 €

Completa el look

Item 3 of 7