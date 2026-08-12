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Nike Air Force 1 '07 LV8 Zapatillas - Hombre - Off White/Summit White/Off White

Nike Air Force 1 '07 LV8

Zapatillas - Hombre

119,99 €
Off White/Summit White/Off White
Dusty Olive/Celadon/Dusty Olive
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Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. El diseño de los 80 combina capas de lona con piel para ofrecer una versión texturizada del diseño clásico


  • Color mostrado: Off White/Summit White/Off White
  • Modelo: II9807-100

Nike Air Force 1 '07 LV8

119,99 €

Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. El diseño de los 80 combina capas de lona con piel para ofrecer una versión texturizada del diseño clásico

Ventajas

  • La unidad Nike Air ofrece una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma para proporcionar tracción y durabilidad.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Off White/Summit White/Off White
  • Modelo: II9807-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (17)

5 estrellas

  • NIKOS273042730

    Παρά πολύ καλή επιλογή, και η εφαρμογή του, αλλά και πολύ όμορφο σχέδιο!

  • top

    Omar593000411

    Bellissime e comede scarpe Nike, ne comprerei un'altro paio

  • Great pair of shoes

    Aidan828550009

    My favorite pair of shoes I’ve owned from Nike they fit perfectly even with crease protectors I definitely recommend purchasing if you’re thinking about it

Nike Air Force 1 '07 LV8 Zapatillas - Hombre

Nike Air Force 1 '07 LV8

119,99 €

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