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Nike Air Force 1 '07 LV8 "EE. UU." Zapatillas - Hombre - Blanco/University Red/University Red/Midnight Navy

Nike Air Force 1 '07 LV8 "EE. UU."

Zapatillas - Hombre

119,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8 "EE. UU." Zapatillas - Hombre - Blanco/University Red/University Red/Midnight Navy
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Rinde homenaje al fútbol estadounidense mientras celebras el mayor escenario deportivo con un estilo urbano icónico. Como todas las LV8, estas zapatillas tienen una estructura clásica de los 80, una ligera plataforma y una elegante parte superior de piel. A diferencia de otros modelos, rinde homenaje al rojo, el blanco y el azul con el escudo del equipo bordado.


  • Color mostrado: Blanco/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Modelo: IQ0407-100

Nike Air Force 1 '07 LV8 "EE. UU."

119,99 €

Rinde homenaje al fútbol estadounidense mientras celebras el mayor escenario deportivo con un estilo urbano icónico. Como todas las LV8, estas zapatillas tienen una estructura clásica de los 80, una ligera plataforma y una elegante parte superior de piel. A diferencia de otros modelos, rinde homenaje al rojo, el blanco y el azul con el escudo del equipo bordado.

Ventajas

  • Parte superior de ante con puntera perforada para más transpirabilidad y comodidad.
  • Unidad Nike Air para una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma con el clásico punto de giro propio del baloncesto para ofrecer tracción y durabilidad.

Detalles del producto

  • Zona del tobillo acolchada
  • Mediasuela de espuma
  • Color mostrado: Blanco/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Modelo: IQ0407-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (20)

4.9 estrellas

  • Perfekt wie immer

    AlexandraW125204165

    Der Schuh sieht gut aus und hat den gewohnten Tragekomfort!

  • Air force schoenen zijn tijdloos!

    Berry67197578

    Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.

  • As always great shoe

    RobH818882133

    Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.

Nike Air Force 1 '07 LV8 "EE. UU." Zapatillas - Hombre

Nike Air Force 1 '07 LV8 "EE. UU."

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