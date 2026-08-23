Nike Air Force 1 '07 "Florette" Zapatillas - Mujer

Rosa fosforescente
FatimaS509879714
Belle ma il colore non è come da immagine, è più fosforescente. Sono indecisa se fare il reso. Avrei preferito una tonalità più leggera di rosa
Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. Las Air Force 1 combinan su diseño clásico con piel de primera calidad para ofrecer un look impecable.
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. Las Air Force 1 combinan su diseño clásico con piel de primera calidad para ofrecer un look impecable.
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4.3 estrellas
Rosa fosforescente
FatimaS509879714
Belle ma il colore non è come da immagine, è più fosforescente. Sono indecisa se fare il reso. Avrei preferito una tonalità più leggera di rosa
Gorgeous steppers
Aleshiap544157813
I love them they are sooo cute and I get to match with my baby daughter
Beautiful but Loud
emh1223
I love AF1s. These are beautiful but they are the loudest pair of sneakers ever. They squeak and make so much noise they are unwearable. Disappointed because they are so lovely.
Nike Air Force 1 '07 "Florette"