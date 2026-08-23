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Nike Air Force 1 '07 "Florette" Zapatillas - Mujer - Pink Rise/Pink Foam/Plata metalizado/Pink Rise

Nike Air Force 1 '07 "Florette"

Zapatillas - Mujer

129,99 €
Pink Rise/Pink Foam/Plata metalizado/Pink Rise
Negro/Off Noir/Plata metalizado/Negro
Blanco/Wolf Grey/Plata metalizado/Blanco
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Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. Las Air Force 1 combinan su diseño clásico con piel de primera calidad para ofrecer un look impecable.


  • Color mostrado: Pink Rise/Pink Foam/Plata metalizado/Pink Rise
  • Modelo: IR8637-600

Nike Air Force 1 '07 "Florette"

129,99 €

Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. Las Air Force 1 combinan su diseño clásico con piel de primera calidad para ofrecer un look impecable.

Ventajas

  • Parte superior de ante con puntera perforada para más transpirabilidad y comodidad.
  • Unidad Nike Air para una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma con el clásico punto de giro propio del baloncesto para ofrecer tracción y durabilidad.

Detalles del producto

  • Zona del tobillo acolchada
  • Mediasuela de espuma
  • Color mostrado: Pink Rise/Pink Foam/Plata metalizado/Pink Rise
  • Modelo: IR8637-600

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (7)

4.3 estrellas

  • Rosa fosforescente

    FatimaS509879714

    Belle ma il colore non è come da immagine, è più fosforescente. Sono indecisa se fare il reso. Avrei preferito una tonalità più leggera di rosa

  • Gorgeous steppers

    Aleshiap544157813

    I love them they are sooo cute and I get to match with my baby daughter

  • Beautiful but Loud

    emh1223

    I love AF1s. These are beautiful but they are the loudest pair of sneakers ever. They squeak and make so much noise they are unwearable. Disappointed because they are so lovely.

Nike Air Force 1 '07 "Florette" Zapatillas - Mujer

Nike Air Force 1 '07 "Florette"

129,99 €

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