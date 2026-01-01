 
Imagen 1 de 9
Nike Air Conjunto de sudadera y pantalón de tejido Fleece - Niño/a pequeño/a - Negro

Nike Air

Conjunto de sudadera y pantalón de tejido Fleece - Niño/a pequeño/a

74,99 €
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este moderno conjunto de dos piezas está confeccionado con un suave tejido Fleece de poliéster y algodón que proporciona la temperatura perfecta y la máxima ligereza. La sudadera con capucha cómoda y amplia se puede combinar fácilmente con otras prendas y el bolsillo de canguro mantiene las manos calentitas. El pantalón a juego tiene una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo, los bolsillos laterales permiten guardar objetos pequeños y las piernas entalladas con bajos elásticos ofrecen seguridad para que tu peque juegue cómodamente.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: HQ7834-010

Nike Air

74,99 €

Este moderno conjunto de dos piezas está confeccionado con un suave tejido Fleece de poliéster y algodón que proporciona la temperatura perfecta y la máxima ligereza. La sudadera con capucha cómoda y amplia se puede combinar fácilmente con otras prendas y el bolsillo de canguro mantiene las manos calentitas. El pantalón a juego tiene una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo, los bolsillos laterales permiten guardar objetos pequeños y las piernas entalladas con bajos elásticos ofrecen seguridad para que tu peque juegue cómodamente.

Ventajas

Ambas piezas se pueden llevar por separado con otras prendas del armario.

Detalles del producto

  • 80 % algodón/20 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: HQ7834-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla 6 y 124 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Air.

    Nike Air Conjunto de sudadera y pantalón de tejido Fleece - Niño/a pequeño/a

    Nike Air

    74,99 €

    Completa el look