Nike Air
Conjunto de sudadera y pantalón de tejido Fleece - Niño/a pequeño/a
Este moderno conjunto de dos piezas está confeccionado con un suave tejido Fleece de poliéster y algodón que proporciona la temperatura perfecta y la máxima ligereza. La sudadera con capucha cómoda y amplia se puede combinar fácilmente con otras prendas y el bolsillo de canguro mantiene las manos calentitas. El pantalón a juego tiene una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo, los bolsillos laterales permiten guardar objetos pequeños y las piernas entalladas con bajos elásticos ofrecen seguridad para que tu peque juegue cómodamente.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: HQ7834-010
Nike Air
Este moderno conjunto de dos piezas está confeccionado con un suave tejido Fleece de poliéster y algodón que proporciona la temperatura perfecta y la máxima ligereza. La sudadera con capucha cómoda y amplia se puede combinar fácilmente con otras prendas y el bolsillo de canguro mantiene las manos calentitas. El pantalón a juego tiene una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo, los bolsillos laterales permiten guardar objetos pequeños y las piernas entalladas con bajos elásticos ofrecen seguridad para que tu peque juegue cómodamente.
Ventajas
Ambas piezas se pueden llevar por separado con otras prendas del armario.
Detalles del producto
- 80 % algodón/20 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: HQ7834-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla 6 y 124 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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