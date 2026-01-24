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Nike Air Chaqueta deportiva Windrunner - Hombre - Light Bone

Materiales reciclados

Nike Air

Chaqueta deportiva Windrunner - Hombre

30 % de descuento
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado al 100 % con fibras recicladas

Estilo deportivo reinventado para el día a día. Esta chaqueta deportiva está confeccionada con un tejido Woven de tafetán repelente al agua, un forro de malla y un acabado con ribetes tejidos con nuestro icónico diseño Windrunner. El ajuste más holgado en el cuerpo ofrece un aspecto moderno.


  • Color mostrado: Light Bone
  • Modelo: IF1288-072

Nike Air

30 % de descuento

Estilo deportivo reinventado para el día a día. Esta chaqueta deportiva está confeccionada con un tejido Woven de tafetán repelente al agua, un forro de malla y un acabado con ribetes tejidos con nuestro icónico diseño Windrunner. El ajuste más holgado en el cuerpo ofrece un aspecto moderno.

Detalles del producto

  • Cremallera bidireccional
  • Bolsillos para las manos
  • Dobladillo y puños elásticos
  • Cuerpo: 100 % nylon. Malla: 100 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Light Bone
  • Modelo: IF1288-072

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 188 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • AlecS659872536

    Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.

Nike Air Chaqueta deportiva Windrunner - Hombre

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Completa el look

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