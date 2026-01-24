Nike Air Chaqueta deportiva Windrunner - Hombre

AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Materiales reciclados
Este producto está fabricado al 100 % con fibras recicladas
Estilo deportivo reinventado para el día a día. Esta chaqueta deportiva está confeccionada con un tejido Woven de tafetán repelente al agua, un forro de malla y un acabado con ribetes tejidos con nuestro icónico diseño Windrunner. El ajuste más holgado en el cuerpo ofrece un aspecto moderno.
Nike Air
Estilo deportivo reinventado para el día a día. Esta chaqueta deportiva está confeccionada con un tejido Woven de tafetán repelente al agua, un forro de malla y un acabado con ribetes tejidos con nuestro icónico diseño Windrunner. El ajuste más holgado en el cuerpo ofrece un aspecto moderno.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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5 estrellas
AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Nike Air